Центральный районный суд Тольятти постановил уничтожить оборудование подпольного нефтеперерабатывающего завода, а его владельца оштрафовать на 150 тысяч рублей в пользу государства

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Центральный районный суд Тольятти постановил уничтожить оборудование подпольного нефтеперерабатывающего завода, а его владельца оштрафовать на 150 тысяч рублей в пользу государства.

Нелегальное предприятие было обнаружено еще в прошлом году, сотрудниками УФСБ по Самарской области на территории бывшего завода Фосфор.

Недобросовестный бизнесмен оборудовал незаконный НПЗ аппаратами по переработке сырья и цистернами для хранения продукции.

Производительность подобной фабрики составляла до 40 кубических метров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки, и всё это попадало в реализацию на автозаправки.

Подпольный нефтеперерабатывающий завод будет уничтожен после вступления приговора суда в законную силу.