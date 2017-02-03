Самарские археологи установили возраст уникального могильника в Екатериновке

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Самарские археологи установили возраст уникального могильника "древнейших аристократов" в Екатериновке, сообщает "Волга Ньюс".

Раскопки крупнейшего памятника эпохи неолита ведутся в Безенчукском районе с 2013 года. За это время здесь найдено восьми десятков погребений, содержащих массу артефактов: каменные тёсла, булавы, наконечники стрел, кинжал, зооморфные фигурки, украшения из бусин, костей и раковин и многое другое.

Многие захоронения содержали символы власти – каменные навершия скипетров, что и дало повод для неформального «аристократического» названия могильника.

Радиоуглеродный анализ, результаты которого недавно стали известны, показал, что возраст костей - около 6,5 тысяч лет. То есть древняя культура, которой принадлежат захоронения гораздо старше древнеегипетской цивилизации.

Раскопки в Екатериновке учёные планируют продолжить в новом сезоне.