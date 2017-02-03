Аутсайдер Восточной конференции КХЛ – тольяттинская «Лада» - довольно неожиданно разгромила казанский «Ак Барс»

256 просмотров

Аутсайдер Восточной конференции континентальной хоккейной лиги – тольяттинская «Лада» - довольно неожиданно разгромила на своем льду грозный казанский «Ак Барс» - одного из лидеров турнирной таблицы.

Три безответных шайбы хозяева положили в ворота гостей еще в первом отрезке. Счет держался до последней минуты, когда казанцы заменили вратаря игроком.

И тольяттинцы закрепили успех, забив в опустевшие ворота еще один гол.

4:0 и «Лада» поднимается на тринадцатую строчку конференции "Восток".

«Ак Барс» сохраняет третью позицию.

Впрочем, для подопечных Артиса Аболса это мало что меняет. Шансов выйти в недалекий уже плей-офф у них практически нет.