Депутаты городской думы Самары тоже встали на путь экономии и сиквестирования административных расходов

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Вслед за коллегами из губернского парламента, депутаты городской думы Самары тоже встали на путь экономии. На пленарном заседании они вносили изменения в бюджет областной столицы в сторону урезания целого ряда статей расходов.

Жесткая экономия бюджетных средств. Такую задачу поставил губернатор. Как перед региональными структурами, так и перед муниципалитетами. И вот сегодня, вслед за сокращением областных расходов, самарские парламентарии уменьшили городские.

И тоже в первую очередь, управленческие. Это касается и самой администрации, и организаций, которые находятся в ее подчинении. А так же городской думы.

Параллельно сейчас проводиться кадровых аудит в органах власти, еще раз анализируют работу муниципальных учреждений.

Собственно, экономить в городе начали, еще после послания губернатора 2015 года. Сокращена 1/5 часть муниципальных служащих, ликвидировано 7 подразделений администрации. А. 200 миллионов удалось сэкономить за счет уменьшения закупочных цен. Затраты городской думы уменьшены в два раза.

Сегодня сокращены затраты еще на 88 миллионов. Эта работа продолжится и дальше.

На заседании думы не только сокращали расходы, но увеличили доходы бюджета. В частности, за аренду муниципального имущества. На 200 миллионов рублей. И в итоге эта сумма, а так же сэкономленные 88 миллионов рублей, будут направлены на покупку новых автобусов, трамваев, на поддержку метрополитена и на подготовку к чемпионату мира по футболу