Самарский регион удерживает лидирующие позиции по обеспечению жильем молодых семей

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Самарский регион удерживает лидирующие позиции по обеспечению жильем молодых семей. Благодаря попаданию области в федеральные программы, средства на эти цели будут направлены и из госказны. Наша съемочная группа побывала в гостях у новосёлов.

Маленькому Илюше Макарову теперь есть, где играть с машинками. Площадь новой трёхкомнатной квартиры - 87 квадратных метров, вместо предыдущих 32 - в однушке.

Самарцы Макаровы вступили в программу "Обеспечение жильём молодых семей" три года назад. За это время успели накопить собственные сбережения, родить дочку. Говорят, если бы не помощь государства, переезда в новую квартиру пришлось бы ждать еще долго.

Средства на помощь самарским семьям поступают не только из губернского бюджета, но и государственной казны - благодаря попаданию региона в федеральные программы и работе депутатов в Госдуме, избранных в сентябре 2016 года.

Как отметил Николай Меркушкин в своём послании, в непростых условиях области удалось удержать рекордные темпы строительстве.

Из федерального бюджета в регион на программу по обеспечению жильем молодых семей поступит более 157 миллионов рублей. Кроме того, средства из госказны будут направлены на ремонт дорог, строительство школ и детских садов.