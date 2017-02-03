Согласно результатам соцопроса среди жителей Самарской губернии, тема бесплатной медицинской помощи оказалась одной из самых проблемных в регионе

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В Самаре прошел целевой прием граждан по вопросам здравоохранения.

Тема бесплатной медицинской помощи согласно результатам социологического опроса среди жителей губернии, оказалась одной из самых проблемных в регионе. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Кроме нее на встречу с гражданами пришли представители министерства здравоохранения и специалисты ведущих клиник региона.

Список больных вопросов довольно обширный - выписка льготных лекарств, нехватка талонов, большие очереди в поликлиниках, а также некачественное, по мнению самарцев, оказание бесплатных медицинских услуг.