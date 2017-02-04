"Служить делу, служить людям" - неформальное интервью главы региона смотрите в 9.20 на канале "Россия 1"

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«Служить делу - служить людям» - лейтмотив большой беседы c главой региона Николаем Ивановичем Меркушкиным в студии ГТРК «Самара», возможно, первого в таком неформальном ключе телеинтервью.

Вы сможете вновь увидеть его ключевые моменты завтра в 11.20 на телеканале «Россия 1» в программе «Вести-Самара. События недели» и полную версию в 19.00 на телеканале «Россия 24».

А повтор фильма под названием «Мы это сделали» подготовленного большой командой нашей телерадиокомпании об итогах и перспективах развития области под руководством Николая Меркушкина – ко дню рождения губернатора, состоится также в воскресенье на телеканале «Россия 24» - в 7 часов вечера! Не пропустите!