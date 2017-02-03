Первое неформальное телеинтервью в Самаре с главой региона Николаем Меркушкиным - 4 февраля в 9.20

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"Служить делу, служить людям". Так мы озаглавили большое интервью с Николаем Меркушкиным, которое покажем в ближайшие выходные. А сейчас предлагаем фрагмент беседы, состоявшейся в неформальном ключе.

С первых же минут беседы ведущие задают радийный ритм телеразговору с губернатором. Нет строгих границ в дресс-коде, нет их и в самой беседе. Звучат философские вопросы, затрагиваются и темы личного характера.

Большое и, возможно, первое в таком неформальном ключе телеинтервью в Самаре с главой региона Николаем Меркушкиным смотрите в субботу, 4 февраля на канале "Россия 1", начало в 9:20. И в воскресенье, 5 февраля, в 19:00 на канале "Россия-24".

Радиоверсия прозвучит в эфире "Радио России" в воскресенье в 13:10. 6 февраля - в понедельник - в 17.05 на радио "Маяке" и в 18:06 на "Вести-ФМ".



