Сегодня ветеран Куйбышевского телевидения - Татьяна Громова - отмечает свое 80-летие

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Сегодня ветеран куйбышевского телевидения - Татьяна Степановна Громова - отмечает свое 80-летие. Она готовила к эфиру первые музыкальные передачи. А музыка на областном ТВ звучала всегда - с первых дней его появления. Это были и масштабные концерты художественной самодеятельности, выступления звезд классической и эстрадной музыки. И всё в наших павильонах. О том, как это было, в материале Ольги Христенко вспоминает сама юбиляр.

В 1960 году, когда она пришла на совсем юное куйбышевское телевидение, ее все звали просто Танечкой. Девушка из музыкальной семьи - ее мама работала в областной филармонии, Татьяна Громова в феврале 1960 года застала момент создания музыкальной редакции, где и начала работать.

Эстрадные знаменитости были только наездом. А классическая музыка звучала в эфире постоянно - раз в месяц записывался концерт симфонического оркестра в большом павильоне и на выезде - в одном из концертных залов Самары. По коридорам студии ходили Ирина Архипова и Владислав Пьявко. Мстислав Ростропович стоял вместе с телевизионщиками в очереди - в столовую.

В музыкальной редакции придумали даже специальную форму общения оперных звезд и трудящихся. особенно прочно она прижилась в Тольятти.

Кроме общения со звездами, в музыкальной редакции было много ежедневной работы. Только Татьяна Громова делала 17 передач в месяц - и сугубо познавательные, как "Встречи у рояля" и "Клуб любителей музыки", которую вели специалисты. И праздничные - к Дню учителя, к 8 марта или 23 февраля.

Сегодня Государственная телерадиокомпания "Самара" поздравляет саму Татьяну Степановну Громову с ее славным юбилеем.