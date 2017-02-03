Авторская выставка самарского фотографа Олега Давыдова «Cinemato» открылась в Художественном музее

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Фотограф Олег Давыдов сделал жителям Самары «Приглашение в кино». Авторская выставка с говорящим названием «Cinemato» открылась в Художественном музее. Ностальгией по ярким образам в стиле итальянских кинодив прониклась и Екатерина Сидорова.

«…Итак, утром, на рынке Соборной площади итальянцы наблюдали настоящую трансформацию, будто из журнала памяти, увиденную глазами русского фотографа Олега Давыдова…» - писали о проекте европейские газеты. Ощущение дежа-вю не покидало и творческую группу, когда сюжеты, даже не повторяющие сцены известных фильмов, вдруг становились узнаваемыми.

В главной роли - Женщина! Посвящением Софи Лорен, Монике Белуччи, Клаудии Кардинале назвал фотограф серию работ. Впрочем, не итальянка, жительница Самары Аля Алферова стала лицом фотопроекта.

«Cinemato» - слово, которого нет в итальянском языке, название выставки автор переводит как «Приглашение в кино». Работая в городе Пьяченца, родине кинорежиссера Бернардо Бертолучи, Олег Давыдов попытался создать свою Италию. Близкую - по фильмам и восторженно любимую, благодаря киноактрисам, очень многими зрителями.

Отражение реального мира в картинах лучшего культурного прошлого - с его наивностью и целомудрием, женщинами-актрисами, совсем скромными по нынешним меркам, но все также остающимися великими. Поэтому проект не закрыт. Он вполне может иметь продолжение.