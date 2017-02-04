Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается с 2005 года

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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года.

Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

Не секрет, что рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не является исключением. По статистике, онкологическими больными в России в 2005 году считались 2,3 млн. человек, что на 1,75 млн. человек больше по сравнению с 1995 годом. Другими словами, ежегодно раковые образования выявляются примерно у 400-500 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. В среднем только 30% нуждающихся пациентов из России получают лучевую терапию. С 2009 года в нашей стране реализуется Национальная онкологическая программа, в которой до 2011 года участвовали 35 регионов, в 2012 году к ним присоединились еще 15 регионов, а до 2015 года в ней должны принять участие все регионы России.

К тому же медицина не стоит на месте: методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.

К тому же, каждый год, начиная с 2008 года, данный День обозначен определенной темой. Например, темами 2008 и 2009 годов стали, соответственно, слова: «Создать детям и молодежи окружающую среду без табачного дыма» и «Поощрять энергетически сбалансированный стиль жизни, основанный на правильном питании и физической активности».

Темой 2010 года стали слова: «Получать знания о вакцинах против вызывающих рак вирусов (например, вакцина HBV)»; темой 2011 года — «Обучать детей и подростков избегать облучения ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца».

День борьбы с раковыми заболеваниями в 2013 году прошёл под лозунгом: «Рак. Вы знали?», который отразил необходимость развенчать мифы и необоснованные суждения о раковых заболеваниях, а также закрепить правильное понимание проблемы и проведение профилактических мер. Тема 2014 года - «Развенчать мифы» - продолжила данную кампанию.

В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.





Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2583/ © Calend.ru