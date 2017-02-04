160 лет назад научной общественности впервые представили неандертальца

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День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца Так выглядел неандерталец по одной из первых попыток восстановления его облика В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад.

Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем». Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен.

Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышева громила под Дюссельдорфом арьергард Наполеона Бонапарта. В конечном итоге неандерталец «победил».

В ископаемом виде они были найдены еще в четырехстах местах Северного полушария Евразии. Он имел объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку; жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году учёным удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет.

Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками.









Источник: http://www.calend.ru/event/5734/ © Calend.ru