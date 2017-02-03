Мужчина, сообщивший о минировании крупного торгового центра Самары, может отправиться в тюрьму на 2,5 года

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Эти снимки разместили в социальных сетях свидетели ДТП, случившегося накануне в Самаре. На пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова не разъехались "семёрка" и KIA. Оба машины серьёзно повреждены. На трассе М-5 в результате серьезного ДТП образовалась многокилометровая пробка.

В Волжском районе столкнулись две фуры и четыре иномарки. Как сообщает 63ру, в аварии никто не пострадал, однако, из-за затора в течении продолжительного количества времени движение в сторону Самары было возможно лишь по одной полосе.

Теперь к криминальной сводке. За прошедшие сутки в регионе возбуждено 93 уголовных дела и 70 из них уже раскрыто, в том числе, и вооружённое нападение на магазин в Кошкинском районе. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, злоумышленник похитил из торговой точки в селе Надежкино выручку. Подозреваемого в совершении преступления - жителя Ульяновской области, задержали участковые уполномоченные полиции. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. У мужчины изъят пневматический пистолет.

И в заключение. Мужчина, сообщивший о минировании крупного торгового центра Самары, может отправиться в тюрьму на два с половиной года. Такого наказания запросило для него гособвинение в ходе прений, состоявшихся в Советском районном суде. Напомню, двадцатичетырехлетний гражданин Таджикистана, находившийся в России нелегально, совершил акт «телефонного терроризма» в декабре 2015-го. Причём, сообщение о заложенной в торговом центре бомбе он пЕредал от имени запрещённой в нашей стране группировки ИГИЛ, вину свою признал. Теперь помимо срока, ему грозит и материальное наказание. Пострадавшие предприниматели собираются предъявить мужчине иски на сумму более миллиона рублей.