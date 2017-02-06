В Тольятти подписано соглашение о сотрудничестве между православным центром и организацией, которая курирует в Автограде 50 детских садов

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Между тем, в Тольятти продолжает выстраиваться уникальная для России цепочка непрерывного классического и духовного образования. Соглашение о сотрудничестве подписано между православным центром и организацией, которая курирует в Автограде 50 детских садов. К чему приведет образовательный симбиоз, расскажет Мария Виноградова.

Перед началом большого пути - торжественный молебен. В храме люди, которые теперь будут работать сообща, вести ребенка с малых лет и до окончания института. Православный образовательный центр предлагает системе дошкольного образования Тольятти весь свой педагогический потенциал.

Уникальный в стране религиозный образовательный центр берет под свое крыло пятьдесят детских садов Тольятти, в которых воспитывается больше десяти тысяч малышей. Авторы инициативы ставят подписи на важных документах. Момент, можно сказать, исторический.

Активные участники события - студенты православного колледжа. Впереди у этих девушек - диплом, а дальше работа в детском саду.

Программа совместной работы уже разработана, и если сегодня подписано соглашение, то уже завтра воспитанники и преподаватели православного образователи центра придут в детские сады. Ну а их воспитатели начнут получать опыт здесь, в колледже, гимназии, институте. Первые плоды совместного труда планируется представить уже к Пасхе.