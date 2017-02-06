В Самаре вспыхнул частный дом на улице Мориса Тореза

152 просмотров

В Жигулевске дорожная авария едва не стала причиной крупной коммунальной. На пересечении улиц Никитинская и Комсомольская вазовская малолитражка врезалась в газопровод. Порыв трубы привел к отключению голубого топлива в многоквартирном доме и в двух котельных.

Это видео сделано в Самаре на проспекте Кирова. По предварительной информации, в темное время суток мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель BMW не успел затормозить и сбил пешехода. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.

На улице Ново-Садовая зафиксирована авария с участием общественного транспорта и двух легковых автомобилей. Со слов очевидцев, водитель "Джили", совершил маневр без сопровождающего сигнала, в этом момент в него въехал микроавтобус "Форд". От удара китайская малолитражка отлетела в "ВАЗ 2112". Помощь медиков потребовалась пассажирке маршрутки.

Теперь о криминальных новостях. Они пришли из Тольятти.

Безработный мужчина подозревается в том, что из своего травматического пистолета выстрелил в знакомого. Пострадавший госпитализирован с ранением в грудь, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято.

Всего же за минувшие сутки по горячим следам раскрыто 58 уголовных дел. В дежурную часть Областного главка обратилось почти 900 человек.

И о пожарах в регионе. В Тольятти в одном из многоэтажных домов на Цветном бульваре загорелась квартира. Находившаяся в ней пожилая женщина была доставлена в больницу. А в Самаре вспыхнул частный дом на улице Мориса Тореза. Хозяева едва успели выбежать из горящего строения, как кровля уже была объята огнём.