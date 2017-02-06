На территории Самарской области усилена работа по контролю и выявлению опасного карантинного вредителя- сосновой стволовой нематоды

217 просмотров

Убийца леса", так называют сосновую нематоду, может добраться и до Самарской области. Крохотный червяк мигрирует по миру, уничтожил леса в Японии, а недавно оставил след и у наших ближайших соседей в Финляндии. Что делается в Самарском регионе, чтобы не допустить в леса коварного вредителя, расскажет Елена Полонская.

Сотрудник Самарского референтного центра Россельхознадзора берет дрель не для того, чтобы делать в лабораториях ремонт. Из соснового бруска он добывает стружку - с этого начинаются поиски опасного вредителя нематоды.

Крохотные, почти невидимые червячки - тоньше волоса - использует в качестве транспортного средства жуков-усачей. С их помощью быстро захватывают хвойные деревья. Два-три года, и огромная сосна или массивный кедр погибают.

Чтобы не потерять ценные лесные насаждения, как это было в Японии и Америке, в каждом регионе нашей страны, в том числе, Самарском, тщательно проверяют ввозимые на территорию доски, крепежные материалы и саму древесину. Устраивают рейды в сосновые леса. Иначе потом придется вырубать и сжигать целые кварталы зараженных хвойников.

В очередных подозрительных образцах, которые поступили для исследования в « Самарский референтный центр Россельхознадзора», коварные вредители не обнаружены.