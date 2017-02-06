Лучшие мотогонщики планеты в эти выходные собрались в Тольятти

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Лучшие мотогонщики планеты в эти выходные собрались в Тольятти. Здесь прошёл первый финал личного чемпионата мира по ледовому спидвею. За престижным соревнованием, которому не помешал 20 градусный мороз, наблюдала Екатерина Индикова.

После нескольких заездов стало ясно - биться за пьедестал будут россияне, однако, ледовый трек очень коварен. Действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич буквально вылетел из седла.

Один из лидеров, а у россиян самое большое представительство - 8 претендентов, не только смог вернуться на лёд, но и вышел на второе место, а на следующий день уже был первым.

Представитель тольяттинской "Мега-Лады" Даниил Иванов лидировал на протяжении всей гонки, в финальном заезде немного не повезло - пропустил вперед двух товарищей.

Вот уже пять лет личный чемпионат мира среди ледовых гладиаторов проводится по системе Гран При. Финальную серию в этому году принимают Россия, Казахстан, Германия и Нидерланды.

Гонка начинается там, где холоднее, первый финал проходит в Тольятти, благодаря славе местной школы, успехам спортсменов, а также любви болельщиков к этому виду спорта.

На трибунах в 20-градусный мороз мужчины, женщины, молодёжь, пожилые, многие приехали из Самары, нашлись пермяки, немцы, австрийцы.

Россияне не подкачали, оставив далеко позади представителей Швеции, Чехии, Германии, Австрии. Победитель русского заезда уже с кубком в руках дает совет новичкам, тем, что на маленьких мотоциклах открывали чемпионат.

Финальная серия во главе с "русской пятёркой", тем временем, отправляется в Курганскую область.