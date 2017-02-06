В Самаре пресечен целый интернет-наркотрафик

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Сегодня началось слушание громкого процесса, по которому обвиняются 9 молодых людей - жителей Самары, авторов сложной схемы по сбыту наркотических средств. Следствие шло два года. С подробностями из зала суда - Екатерина Сидорова.

Участниками открытого судебного заседания стали десятки людей. Друзья и родственники. На скамье подсудимых - 9 человек: шестеро под стражей, трое под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по нескольким статьям - создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе, сбыт наркотических средств в крупных размерах, организованный группой лиц.

По версии правоохранителей, преступная организация была создана в июне 2013 года. Наркотические средства реализовывали черед интернет-магазин. Деньги принимали через онлайн-кошелек, далее сообщали места закладок. Чтобы легализовать полученные доходы подсудимые переводили деньги с одного счета на другой.

Таким образом, оборот составил более 278 миллионов рублей.

Сегодня было принято судебное решение о продлении времени содержания под стражей еще на шесть месяцев. Процесс идет своим чередом. Статьи, по которым обвиняются подсудимые, предусматривают лишение свободы сроком от 10 до 25 лет.