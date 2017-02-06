Победителей Всероссийского турнира "Золотая шайба" ждет в апреле суперфинал в Сочи

265 просмотров

"Золотая шайба" нашла своих героев. В региональном финале сражались юные хоккеисты из 9 команд области. Победителей ждет суперфинал в Сочи.

По накалу игра среди девятилетних хоккеистов, пожалуй, ничем не отличается от матча КХЛ. А болельщики на трибунах, больше, чем фанты - любящие родители. Самарская команда «Комета» уступает тольяттинской Ладе. Победители признают, соперник был сильный, но в этот раз они безоговорочно лучшие.

Региональный финал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». 9 команд из трех возрастных категорий. В решающей борьбе лучшие юные спортсмены области. «Золотая шайба» уже не первый год проходит в регионах при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича.

Заветные медали, кубки, статуэтки лучшим игрока, сертификаты, но, конечно главный приз - путевки на Всероссийский суперфинал соревнований «Золотая шайба", он состоится в Сочи весной.