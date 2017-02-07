Заявления на "Дальневосточный гектар" можно подать в многофункциональных центрах 7 городов и районов

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Правительство региона опубликовало информацию о том, где и как жители Самарской области могут бесплатно получить так называемый «Дальневосточный гектар».

Согласно закону, каждый россиянин может один раз получить в безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет.

Затем при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

Заявления можно подать в многофункциональных центрах семи городов и районов: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном и Чапаевске, а также в селах Большая Глушица и Шентала.