Ряды легендарной кузницы творческих кадров - телестудии «Товарищ» - пополнили новые юнкоры

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Ряды легендарной кузницы творческих кадров - телестудии «Товарищ» пополнили новые юнкоры.

Первые шаги в мир телевидения и радио сделали больше семидесяти человек, накануне они получили официальный пропуск в главную студию ГТРК «Самара».

Теперь начинающие журналисты приступят к созданию новостей. Правда, пока это «детские весточки».

Прежде, чем получить заветный пропуск в студию ГТРК «Самара», а фактически - отправиться в захватывающее путешествие под названием "Телевидение и радио", они уже преодолели первые испытания - кастинг Телестудии «Товарищ».

Все кто прошел первый тур – три месяца держали экзамен на право быть юнкором легендарной кузнецы кадров. Теперь наравне со взрослыми и опытными журналистами ГТРК «Самара» 77 новичков смогут попасть на главную медийную площадку региона.

С руководителем компании они уже познакомились.

Юные корреспонденты теперь начинают осваивать азы теле и радио искусства.

И возможно, уже скоро жители губернии увидят новые лица на своих экранах.



