Сделать меры социальной поддержки в самарском регионе эффективнее планируют с помощью введения двух критериев - нуждаемости и адресности

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Сделать меры социальной поддержки в самарском регионе эффективнее планируют с помощью введения двух критериев - нуждаемости и адресности. За основу берется сумма прожиточного минимума.

Ранее из 126 мер соцподдержки в регионе только 17 предоставлялись с учетом реальной нуждаемости. Если брать минувший год - это чуть более 4 х миллиардов рублей из почти 20. Благодаря новому подходу увеличатся выплаты многодетным, семьям с детьми-сиротами и малоимущим.

Введена дополнительная мера поддержки приемных сирот - выпускников школ - единовременная выплата в 5 тысяч рублей к окончанию 11 класса.

Средства в областном бюджете удалось найти за счет целого комплекса мер по сокращению и оптимизации расходов. К слову, большая работа уже проведена в области по поручению губернатора. На 15 процентов урезаны управленческие траты.

Сокращение расходов на содержание чиновников и грамотное перераспределение бюджетных средств, которым сейчас занялись региональные и муниципальные власти, по оценкам экспертов, высвободят около 3 миллиардов рублей.

Деньги направят на поддержку самарских граждан, больше всех нуждающихся в помощи в непростой экономической ситуации