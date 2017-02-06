В Самарском областном суде рассматривается вопрос о правомерности деятельности Чапаевского отделения религиозной организации «Свидетели Иеговы»

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В Самарском областном суде рассматривается вопрос о правомерности деятельности Чапаевского отделения религиозной организации «Свидетели Иеговы».

По версии правоохранителей, её представители занимались распространением запрещенной в России литературы.

История такова: в полицию обратились граждане, которым прямо на улице задавали вопросы «Верите ли вы в Бога?» и вручали брошюры предположительно с экстремистским содержанием.

Одного из жителей Чапаевска пригласили на собрание, куда и отправились сотрудники правоохранительных органов.

В итоге на месте они обнаружили запрещенную в России литературу.