Трехпалубный теплоход «Князь Донской» был полностью уничтожен огнем в отстойнике судоремонтного завода в городе Звенигово

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Трехпалубный теплоход «Князь Донской», который ранее возил самарских туристов и в то время назывался «Кабаргин», был полностью уничтожен огнем.

Это произошло вчера днем в отстойнике судоремонтного завода на Волге в городе Звенигово.

Туда он был поставлен на ремонт еще в 2015 году.

В момент происшествия экипаж на борту отсутствовал, пострадавших нет.