Уникальная методика самарских врачей - на страже детского здоровья

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Уникальная методика на страже детского здоровья. Почему к самарским специалистам стремятся попасть маленькие пациенты со всей страны и не только, знает Камила Ткачёва.

Занятия с психологом у Ильдана - одни из самых любимых. Мальчик с интересом раскладывает по порядку таблички с цифрами. В 3 года ребёнку поставили диагноз «Задержка психоречевого развития с элементами аутизма».

По словам Альбины Арслангареевой, в течение 7 лет лечения в самарском "Реацентре" здоровье её ребёнка улучшалось с каждым курсом.

На каждый курс микротоковой рефлексотерапии семья специально приезжает из Башкортостана. По словам врачей, сверхмалые электрические импульсы восстанавливают нормальную работу головного мозга.

Мама Ильдана надеется, что в будущем её ребёнок сможет жить полноценно. Сейчас мальчик радует родителей и врачей успехами в учёбе.