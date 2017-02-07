Мужчина из Ульяновской области пробежал на лыжах 30 километров специально для того, чтобы ограбить магазин в селе Надеждино Кошкинского района

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Курьезный случай произошел в поселке Надеждино Кошкинского района.

Мужчина из соседней Ульяновской области пробежал на лыжах 30 километров, специально для того чтобы ограбить местный сельпо. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее судимый гражданин достал пистолет, и угрожая им продавщице, забрал выручку. 1900 рублей.

После чего криминальный биатлонист снова встал на лыжню и рванул к ульяновской границе. По лыжне-то его полицейские и догнали.