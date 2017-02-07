Адресность помощи - стало фундаментом новой стратегии социальной политики в регионе

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Адресность помощи - главная основа справедливости. Именно это правило стало фундаментом новой стратегии социальной политики в регионе. Определены основные направления и группы населения, нуждающиеся в государственной поддержке. В эту сферу направлены дополнительные средства. Дмитрий Пархоменко разобрался в цифрах.

Нормативный акт, принятый на минувшей неделе Губернской думой ввел в законодательный лексикон Самарской области новый термин «нуждаемость». Суть которого, как ни странно, легче всего объяснить языком цифр.

Перераспределение средств, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, согласно официальным прогнозам позволит высвободить не менее 700-800 миллионов бюджетных рублей. Эти деньги отправятся по тем адресам, где в них нуждаются больше всего. И они уже известны.

Более чем в три раза увеличится размер пособия для бедных семей, с доходом ниже прожиточного минимума. Ранее сумма поддержки составляла 150 рублей в месяц на человека. Теперь её доведут до пятисот рублей.

Многодетным фамилиям с этого года начнут компенсировать не тридцать процентов расходов на коммунальные услуги, а пятьдесят. Произойдет долгожданная индексация ежемесячных выплат опекунам и приемным родителям. Эта мера, к слову, не пересматривалась с 2014 года.

А сироты, которые воспитываются в таких семьях получат единовременное пособие к окончанию школы. Пять тысяч рублей. Также решено, наконец, восстановить справедливость и приравнять приемные и опекунские семьи, воспитывающие трёх и более ребят, к многодетным. А это значит, что они будут получать и все соответствующие льготы, такие как компенсация проезда, жилищно-коммунальных услуг и бесплатные лекарства. Это уже принятые нормы.

Кроме того, областное правительство готовит новый пакет мер социальной поддержки нуждающихся категорий граждан. Речь, в частности, о размере компенсации стоимости проезда в общественном транспорте для школьников из многодетных или малообеспеченных семей. Сейчас это всего лишь сто рублей в месяц. Сумму планируют увеличить.

Равно как и размер пособия на питание для учеников из этой же категории. Сегодня она составляет лишь 350 рублей. Кроме того, в скором времени стоит ожидать появления новых областных мер, финансово стимулирующих рождаемость. Помимо существующих федерального и регионального маткапиталов.

Стоит отметить, что искать дополнительные средства на усиление мер соцподержки, региональные власти намерены и за счет самоограничений. За последние четыре года расходы областной казны на государственное и муниципальное управление уменьшились с 11 до 8 миллиардов рублей.

В ближайшие два года губернатором Николаем Меркушкиным поставлена задача сократить эту сумму еще на три миллиарда. Сократив зарплатный фонд областных и муниципальных чиновников, оптимизировав численность штатов, автопарка и снизив другие расходы. Здесь тоже будет работать принцип «нуждаемости». Хотя и в несколько ином смысле - «целесообразности».