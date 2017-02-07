Только к полуночи удалось восстановить движение трамваев в Кировском районе Самары

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Только к полуночи удалось восстановить движение трамваев в Кировском районе Самары.

Накануне вечером трамвай 24 маршрута наехал на столб. По словам очевидцев, сошел с рельсов второй вагон и врезался в железо-бетонную конструкцию.

ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Ставропольской. Трамвай двигался в сторону 15 микрорайона.

По официальным данным никто из людей не пострадал, а вот контактная сеть была оборвана. Ночью дежурные бригады восстановили провода и пустили по ним ток. А вагоны трамвая-нарушителя были отправлены в депо.