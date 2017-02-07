Недалеко от Сызрани большегруз не смог заехать в гору и буквально сложился пополам на подъеме

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В Кировском районе Самары дорогу не поделили маршрутный автобус и «Нива». Авария случилась на улице Земеца. По словам участников ДТП, в какой-то момент легковой автомобиль стал неуправляемым, машину занесло и попросту выкинуло на встречную полосу. Водителю "Нивы" потребовалась помощь медиков.

Тем временем недалеко от Сызрани в поселке Белый Ключ "фура" не смогла заехать в гору и буквально сложилась пополам на подъеме. Дорожное происшествие изрядно затруднило движение транспорта.

Теперь криминальная хроника. В Чапаевске сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля. «Ниссан Кашкай» был украден от одного из домов на улице Ленина. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали местного жителя, работающего в одной из коммерческих организаций. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похищенная иномарка изъята и уже возвращена законному хозяину.

Всего же за прошедшие сутки в Дежурную часть Самарской области обратились за помощью почти полторы тысячи граждан. За это время возбудили 113 уголовных дел и уже раскрыли 88.

И в завершении - курьезный случай. Он произошел в поселке Надеждино Кошкинского района. Мужчина из соседней Ульяновской области пробежал на лыжах 30 километров, специально для того чтобы ограбить местный сельпо. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Ранее судимый гражданин достал пистолет, и угрожая им продавцу, забрал выручку - почти две тысячи рублей. После чего, криминальный биатлонист снова встал на лыжню и рванул к ульяновской границе. По лыжне-то его полицейские и догнали.