Необычный урок обществознания для старшеклассников Похвистнево провели сотрудники областной прокуратуры

215 просмотров

Необычный урок обществознания прошел в Похвистнево. Старшеклассники, многие из которых готовятся связать свою жизнь с правом, смогли побеседовать с сотрудниками прокуратуры, которые как раз и выступили в роли учителей.

Когда в роли учителей реальные блюстители закона - даже учебники не нужны. О таком уроке обществознания ребята и не мечтали. Тема параграфа - правовая грамотность. Школьники, не стесняясь, задают вопросы с места.

Аня Александрова на пороге 17-летия уже определилась с будущей профессией. Готовиться поступать на юридический, кстати, как и многие из сотни старшеклассников присутствующих здесь.

В зале прокуроры из 14 районов губернии - от Челно-Вершин до Сергиевска и главы муниципалитетов. Все они приняли самое активное участие в конференции «Правовое просвещение населения».

Следующий урок законодательства сотрудники надзорного ведомства проведут в Тольятти.