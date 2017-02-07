Путевку в большую телевизионную жизнь получили 77 новых воспитанников легендарной телестудии "Товарищ".

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Герои нашего следующего сюжета планируют связать свою жизнь со средствами массовой информации. Путевку в большую телевизионную жизнь получили 77 новых воспитанников легендарной телестудии "Товарищ". На посвящении в юнкоры побывала наша съемочная группа.

Прежде чем получить заветный пропуск в студию ГТРК «Самара», а фактически отправится в захватывающие путешествие под название телевидении и радию, они уже преодолели первые испытания - кастинг Телестудии «Товарищ», которая вновь вернулась в родные стены.

Более трехсот желающих, но удача улыбнулась лишь немногим. Все кто прошел первый тур - три месяца держали экзамен на право быть юнкором легендарной кузнецы кадров.

Теперь наравне со взрослыми и опытными журналистами ГТРК «Самара» 77 новичков смогут попасть на главную медийную площадку региона. С руководителем компании они уже познакомились.

Посвящение в юнкоры проводили выпускники телестудии. Творческую прививку от «Товарища» за почти полувековую историю существования получили тысячи ребят. Все они благодарны бессменному мудрому руководителя студии «Товарищ», ветерану ГТРК «Самара» Лилии Тарасовой.

Юные корреспонденты теперь начинают осваивать азы теле и радио искусства. И возможно, уже скоро жители губернии увидят новые лица на своих экранах.