Малоизвестные факты о художниках и вернисажах "запасной столицы" расскажут в специальном издании Самарского регионального отделения Союза Художников России

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Выставки и вернисажи в военном Куйбышеве. Художники, которые творили в запасной столице. Малоизвестные факты о жизни второй столицы будут представлены в специальном издании, которое сейчас готовит Самарское региональное отделение союза Художников России.

На канале "Россия-24" председатель творческой организации Иван Мельников также рассказал и о другом крупном проекте - «Самарские высоты», который можно назвать культурно-космическим.

Всем - как профессиональным художникам, так и любителям, предлагается представить эскизы работ, связанных с космической тематикой.

Для воплощения лучших идей будет оказана поддержка. А готовые произведения увидят зрители сразу нескольких регионов страны.