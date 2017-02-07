Самарские меломаны насладились фортепианной музыкой в исполнении итальянского пианиста Стефано Северини
Самарцев пригласили на фортепианный вечер итальянского пианиста. Гастрольный тур по России Стефано Северини проходит при полных залах. Областная столица не стала исключением. Виктор Шепелев пообщался с итальянским виртуозом.
Гастрольный тур пианиста Стефано Северини проходит при полных залах. Победитель многих международных конкурсов, участник престижных фестивалей выступает со специальной программой - совмещая лиричные произведения со сложными композициями, где демонстрирует блистательную технику и темперамент.
В России основной зритель фортепьянных концертов - публика среднего и старшего поколения. В Европе немного по-другому признается исполнитель. Начальное музыкальное образование в ряде стран сделали очень доступным - и это позволило воспитать новое поколение слушателей, которые интересуются классической музыкой.
Жемчужиной российского тура пианиста можно назвать вторую сонату Рахманинова. Сейчас многие европейские любители классической музыки знакомы с этим произведениям как раз благодаря Стефано Северини.
Этого итальянского исполнителя крупнейшая звукозаписывающая фирма выбрала для записи специального диска. Такой выбор, вероятно, был сделан не случайно - Рахманинов начинал писать свою сонату именно в Италии, вдохновившись местной природой и архитектурой - а завершал уже на родине.
Вторую сонату нечасто исполняют на концертах - произведение сложное, но невероятно яркое и красивое. Её ещё называют «романтической музыкальной поэмой» Рахманинова.
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