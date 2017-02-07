Общая сумма ущерба в результате деятельности "черных риелторов" в Тольятти составила 36 ﻿﻿миллионов рублей

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Сегодня в Областном суде рассматривалась апелляция по делу о квартирных мошенниках в Тольятти. Общая сумма ущерба в результате деятельности "черных риелторов" составила 36 миллионов рублей. Фабулу дела напомнит Вероника Тивикова.

В деле о мошенничестве в крупном и особо крупном размере - девять фигурантов, это жители Тольятти и Ставропольского района. Уголовное дело занимает 64 тома.

По версии следователей, организатором преступления является Елена Пирогова. Ей вменяется 20 эпизодов. Она с сентября 2015 года уже находится за колючей проволокой - обвиняется также в мошенничестве, но совсем по другому делу.

Пирогова и ряд других лиц, всего 9 человек, обвиняются в совершении мошеннических действий, связанных с незаконным приобретением прав на недвижимое имущество, квартиры, принадлежащие мэрии Тольятти и ряду физических лиц.

Схема, по которой действовали злоумышленники в Тольятти, достаточно проста. По версии следствия, мошенники узнавали адреса одиноких пенсионеров, которые проживали в неприватизированных квартирах. А когда пожилые люди умирали и их жильё должно было отойти городу, обвиняемые находили людей, которым предлагали за деньги представиться наследниками и оформить жилье на себя. При этом лженаследников они не посвящали в свои мошеннические схемы.

Затем - после оформления всех документов - квартиры продавали уже добросовестным покупателям.

Таким образом, общий ущерб составил 36 миллионов рублей, а мэрия Автограда не досчиталась 21 квартиры, которые должны были отойти в собственность муниципалитета.