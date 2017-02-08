В результате ДТП в Жигулевске пострадали четыре пассажирки "скорой"

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии с пострадавшими в Жигулевске.

На Молодежном проспекте водитель автомобиля "Subaru" протаранил машину скорой помощи.

По данным ГИБДД, на перекрестке автомобилист не предоставил преимущество проезда машине "скорой помощи", которая ехала с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, и врезался в нее.

В результате ДТП пострадали четыре пассажирки "скорой". Их доставили в больницу. Одну из них госпитализировали.