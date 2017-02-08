В Новокуйбышевске открылся филиал областного медицинского центра «Династия»

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Вопросам репродуктивного здоровья жителей региона уделяют всё большее внимание. В Новокуйбышевске открылся филиал областного медицинского центра «Династия». С первыми пациентами познакомилась Камила Ткачёва.

Первые пациенты записались на приём задолго до открытия. Будем рады и мальчику и девочке - а можно и сразу двух, рассказывает о своём желании стать мамой Екатерина Сабитова. К вопросам репродуктивного здоровья, несмотря на молодые годы, девушка относится серьёзно.

Планирование беременности, гинекологические и урологические проблемы, и, конечно же, лечение бесплодия - по словам врачей, в филиале областного медицинского центра «Династия» будут принимать не только пары Новокуйбышевска, но и пациентов из отдалённых районов губернии.

По официальной информации, проблемой бесплодия в Самарской области страдает более 15 процентов населения. Достижения этого медицинского центра эксперты сравнивают с результатами работы ведущих мировых клиник. Здесь уже помогли появиться на свет двум с половиной тысячам малышей.

Отделение в Новокуйбышевске позволит сделать медицинскую помощь более доступной. Работу центра контролирует областной Минздрав.

Экстракорпоральное оплодотворение проводится в рамках ОМС. В этом году отделения областного медицинского центра «Династия» планируют открыть ещё в Тольятти и в Сызрани.