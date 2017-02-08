В Самарской губернии стартовала зимняя «Зарница»

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В Самарской губернии стартовала зимняя «Зарница». Состязания возрождены в регионе пять лет назад. Екатерина Сидорова наблюдала за тем, как губернские школьники соревновались в знании строевой песни, умении собрать автомат и готовности преодолеть любые препятствия.

В каждой команде - не менее трех девочек. И это сильное звено. У Сони Рассошкиной военная выправка, что называется, в крови, отец и дедушка - офицеры.

Сегодня из младшеклассников они превратились в будущих защитников Отечества. Пять лет подряд в Самарской области реализуется проект «Надежда нации» - одно из направлений которого военно-спортивная игра «Зарница». Летние сессии проходят в оздоровительных лагерях, а зимние соревнования - в спортзалах и учебных классах.

Чувство плеча и слаженность действий дают дополнительные баллы командам, которые выходят в следующий тур. На третьем этапе выберут лучших в своих возрастных категориях, чтобы весной 12 сильнейших отрядов губернии встретились в финале.

Первый финал Всесоюзной игры «Зарница» прошел в 60-е в Севастополе, на знаменитой Сапун-горе. История продолжается. И сегодня в молодежное военно-патриотическое движение в Самарском регионе вовлечено более 280 тысяч школьников.