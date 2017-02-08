Экспозиция в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного творчества «Рожденные в сердце России» откроется 9 февраля в 14. 00 в музее имени Алабина

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Итоговая выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области, откроется 9 февраля в 14. 00 в музее имени Алабина.

Экспозиция в рамках IV губернского фестиваля самодеятельного творчества «Рожденные в сердце России».

Форум уже стал ярким и ожидаемым событием в культурной жизни региона. И в этот раз посвящен году кино. Мастера попытались раскрыть эту тему через призму народного искусства, соединив традиции и современность.

В рамках выставки также пройдут мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства.