В Самаре начался приём заявок на участие в одном из самых массовых спортивных праздников страны - "Лыжня России".

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Идет приём заявок на участие в одном из самых массовых спортивных праздников страны - "Лыжня России".

В субботу 11 февраля в регионе на старт выйдет около 18 тысяч человек. Центральная гонка пройдет в Самаре в поселке Управленческий на трассах учебно-спортивного центра "Чайка".

Выйти на старт могут все желающие, участие бесплатное. Главное условие - подача заявки.

В этом году будет организован специальный автобусный маршрут № 50 от Барбошиной поляны c остановкой около места проведения соревнований.

Все подробности по участию в «Лыжне России» - на официальном сайте Министерства спорта Самарской области или по телефону базы «Чайка».