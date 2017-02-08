Более сотни ярких моделей постельного белья из Иваново можно оценить до 12 февраля в ОДО

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Показатели текстильного производства в России за минувший год выросли еще на 4 процента. Локомотивом отечественной легкой промышленности эксперты называют Ивановскую область.

Изделия мастеров из "города невест" в эти дни как раз можно увидеть в Самаре. Кухонные и банные полотенца, мягкие пледы, которые согреют в холодные зимние вечера, комфортные подушки и одеяла.

Более сотни ярких моделей постельного белья - от воздушной бязи до плотного сатина. Оценить качество отечественного бренда можно до 12 февраля в Окружном Доме Офицеров.

Постоянные покупатели уже выстроились в очередь.



