В поле зрения депутатов Самарской городской думы попал вопрос организации питания в детских садах

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В поле зрения городских депутатов попал вопрос организации питания в детских садах. Поводом для проверок послужили жалобы родителей на стоимость и качество предлагаемых блюд. Екатерина Индикова вместе с народными избранниками изучила меню и существующие схемы организации дошкольного питания.

Здесь готовят, пожалуй, для самых требовательных гурманов. Обед ещё не начался, а уже поспевает полдник.

В каждой тарелке - оптимальный набор калорий. В банках - контрольные пробы дня, их хранят 48 часов. Два года назад здесь решили не отказываться полностью от старой схемы приготовления пищи на месте, а изменили подход. Штат укомплектован сотрудниками комбината питания, он же закупает продукты и обучает поваров.

Детское меню имеет огромное количество особенностей и все их необходимо знать повару. К примеру, здесь важно недосолить, не жарить, а тушить и резать, как можно мельче, учитывая, что есть будут самые маленькие.

Депутаты во главе с председателем городской думы Галиной Андрияновой детально изучают оба существующих способа организации питания. Из 211 муниципальных детских садов 39 обслуживают сотрудники комбинатов, на их попечении и 10 дошкольных групп.

Остальные выбрали аутсорсинг, то есть, доставку, и если в первом случае важно избежать возникновения монополии, то во втором - не подпускать безответственные компании к самому хрупкому сегменту рынка услуг.

Родители тоже могут влиять на процесс. Во многих садах анкетирование обязательно, также как и составление меню на недели вперед.