В результате возгорания построек в одном из садово-дачных товариществ Самары погиб мужчина

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Сегодня утром в Сызрани в районе железнодорожного переезда в кювет улетел "Ford". Как сообщают местные СМИ, автомобиль подъезжал к переезду со стороны дамбы, и его водитель не справился с управлением. К счастью, машину выбросило не в реку, а по направлению к автодрому.

А в Жигулёвске сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии с пострадавшими. По данным ГИБДД, на Молодёжном проспекте водитель "Subaru" не предоставил преимущество проезда машине "скорой помощи", которая ехала с включенными проблесковыми маячками и специальным звуком на запрещающий сигнал светофора, и врезался в неё. В результате ДТП пострадали четыре пассажирки скорой. Их доставили в больницу.

В Тольятти на улице 50-летия Октября пешеход попал под автомобиль "Лада Калина". Пострадала женщина. Как сообщает "63.ru", ДТП произошло в момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

И к криминальной сводке. Злоумышленник с применением физической силы открыто похитил из торговой точки, расположенной на улице Победы, 3 бутылки дорогих алкогольных напитков. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали раннее судимого за аналогичное противоправное деяние мужчину без определённого места жительства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

И в заключении. Жертвой крупного пожара, произошедшего в областном центре на 9-й линии одного из садово-дачных товариществ этой ночью стал мужчина.

Кроме того, накануне на улице Набережной реки Самары загорелся жилой дом. По информации очевидцев, это случилось из-за того, что печь в помещении была слишком сильно накалена. К счастью, никто не пострадал.