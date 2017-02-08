Самарские аграрии начали подготовку к посевной 2017 года с детального анализа посадочного материала

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Несмотря на снег и морозы, аграрии области готовятся к посевной. В эти дни у сельчан - самая ответственная пора, ведь что посеешь, то и пожнешь. Семена, от качества которых зависит будущий урожай, подвергаются детальному анализу. В специальной лаборатории побывала Елена Полонская.

Самая закрытая лаборатория Самарского Референтного центра - та, в которой проводят исследования ДНК. Посторонних туда не пускают. Снимать можно только через стекло, чтобы не нарушить стерильности. Специальный прибор тестирует клетки семян сельскохозяйственных растений, которые привозятся из-за рубежа.

Поскольку в России запрещено выращивать культуры, полученные с помощью методов генной инженерии, сотрудникам Россельхознадзора приходится проверять все партии заграничного посевного материала. Сейчас на очереди - кукуруза.

Контролируется качество всех ввозимых семян на территорию нашей страны, в том числе, на наличие генно-модифицированных организмов. Специалисты отбирают пробы и в дальнейшем отправляют их для проведения исследований и определения генно-модифицированных организмов, в лабораторию Референтного центра.

Если раньше в федеральном законе, касающемся ГМО, была формулировка «запрещено выращивать», то с июля прошлого года «прописали» и табу на ввоз. Работы у сотрудников контролирующего ведомства прибавилось. Для обнаружения запрещенного материала в Самарском референтном центре Россельхознадзора» есть самое современное оборудование.

Попыток поставить в губернские хозяйства генно-модифицированные семена до сих пор не было.