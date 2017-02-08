К 90-летию областного радиовещания ГТРК «Самара» готовит целый ряд масштабных проектов

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Событие для всей региональной медиаиндустрии - 90-летие областного радовещания. К юбилею ГТРК «Самара» готовит целый ряд масштабных проектов, в которых тесно сольются современные технологии и богатейшее наследие нашей компании.

Ее голос когда-то знала вся область. Наталья Дмитриева была одной из тех, кого называли богиней радиоэфира. И никто даже не догадывался, чего это ей стоило. Волнение, страх… в памяти навсегда тот самый первые выход в эфир.

Она все же осталась, на целых 40 лет. Ее голос теперь хранится на этих пленках. Как и тысячи других голосов эпохи. Диктора Бориса Гинзбурга или Высоцкого, с того самого концерта в Куйбышеве и не только… Главное условие температура здесь должна быть не больше 10 градусов со знаком плюс. Часть бесценной истории инженер звукозаписи Вячеслав Бунееев уже оцифровал.

И это не только ленты Куйбышевского радио, но и копии из Госрадиоархива. Чудом уцелевшие после 40-х благодаря стараниям сотрудников ГТРК «Самара». Правопреемники сегодня бережно хранят профессиональные традиции заложенные предшественниками.

Современные студии здесь гармонично соседствуют с богатейшей историей. В музее радио на приемнике 50-ых годов можно услышать разговор перед стартом Королева и Гагарина, позывные областного радио и даже голос Никиты Хрущева, когда он выступал на митинге, посвященном открытию Волжской ГЭС в 1958 году.

Гармонично сочетая современные технологии с традициями. Именно так, ГТРК «Самара» отмечает 90- летие самарского государственного вещания - событие для всей региональной медиаиндустрии.

Уже получил живой отклик у слушателей проект «Голоса», люди с радостью делятся яркими историями о роли радио в их жизни. А впереди еще сюрпризы - квест «В поисках черной тарелки».

Скоро состоится презентация еще одного нового проекта - интернет-радиоканала "Самара 24". Голоса эпохи смогут услышать тысячи жителей по всей области. А финал празднования 90 -летия самарского государственного радиовещания будет без преувеличения всероссийского масштаба. В областную столицу приглашены представители радиоиндустрии со всей страны.