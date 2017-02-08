Как в Самарской области отметят 100-летие комсомола, обсудили на встрече губернатора с ветеранами самарской организации

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29 октября 2018 года комсомол отметит 100-летие. О том, как вековой юбилей будут праздновать в нашей области, шла речь на встрече губернатора с ветеранами самарской организации.

Как отметил губернатор, Союз молодежи всегда был кузницей кадров, из которой выходили творческие, инициативные специалисты и руководители. Комсомольцы всегда участвовали в важнейших для страны проектах, внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Программа к юбилею называется "Сто конкретных дел". Она затронет практически все стороны общественной жизни - культуру, спорт, образование.

Огромное внимание будет уделено истории комсомола, людям, которые, служат примером. Особая тема - студотряды. Сейчас они работают во многих вузах. Ребята продолжают славные традиции, участвуя в масштабных стройках страны.

Также в будущем году будет проводится работа по восстановлению мемориальных комплексов, пройдут конкурсы и выставки.