Юные певцы, музыканты, актеры начали борьбу за право представлять Самарскую область на Всероссийских Дельфийских играх

89 просмотров

Юные певцы, музыканты, актеры начали борьбу за право представлять Самарскую область на Всероссийских Дельфийских играх. Номинаций в этом году - 29-ть. Победители в каждой их них уже в апреле отправятся на финал в Екатеринбург.

Региональный этап Дельфийских игр у молодых фотографов уже прошёл. Тема - суббота, 4 февраля 2017 года, то есть никакой конкретики. На раздумья и съёмки был дан всего один день. Алексей Михайлов на своих снимках решил показать субботу большого города.

Дизайнеры одежды только готовятся к творческому экзамену. На суд жюри они должны представить домашние заготовки на тему этноса. У Даши Япрынцевой - коллекция под названием "Сумах", что в переводе - восточные специи.

Но на домашнем задании конкурс для дизайнеров не завершится. За 6 часов девушки должны будут создать абсолютно новую модель на заданную жюри тему.

Соревнования среди модельеров пройдут уже 18 февраля. В тот же день своё мастерство должны будут продемонстрировать и тележурналисты. На съемки сюжетов им будет отведено лишь несколько часов.

В течение февраля в Самаре будут проходить региональные отборочные туры по всем 29 номинациям. Сборная Самарской области будет сформирована в марте - туда войдут самые талантливые школьники. Они и получат право отправиться на финал Дельфийских Игр в Екатеринбург.