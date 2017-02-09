Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения известного полководца, Героя гражданской войны Василия Чапаева

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Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Василия Чапаева - полководца Гражданской войны. Он стал знаковой фигурой для истории всей страны, в целом, и Самарской губернии - в частности. Какой след он оставил в судьбе нашего края, знает Ольга Христенко.

Памятник Чапаеву у Драматического театра, улица Чапаевская, город и река - имя легендарного комдива прочно вписано в историю и топонимику губернии. И хотя родился Василий Иванович далеко от Самары, детство и юность его прошли в селе Балаково Николаевского уезда - до революции это была самарская земля.

В музее Михаила Фрунзе - для Чапаева он был непосредственным начальником, можно по старым картам пройти боевой путь 25-ой стрелковой дивизии и - узнать новые, ранее широко неизвестные факты о ее составе.

У самой знаменитой женщины этой дивизии - Марии Поповой, прототипа Анки-пулеметчицы, недавно тоже был юбилей - 120 лет. В родном селе Вязовый Гай Красноармейского района ее и сегодня вспоминают.

Рытиха - значит упрямая, настойчивая. Мария Попова из круглой сироты и батрачки-поденщицы стала сначала санитаркой 25-ой дивизии, а затем и разведчицей. И прообразом Анки-пулеметчицы в фильме "Чапаев".

В годы Великой Отечественной Мария Попова вместе с фильмом "Чапаев" ездила на передовую в составе агитбригады, вдохновляя бойцов на победу. А сам Василий Иванович в военном киносборнике все-таки переплывал Урал и вел в атаку на фашистов. Так командир и его боец вновь оказались в строю.