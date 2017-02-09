Расширение мер социальной поддержки для различных категорий граждан стало главной темой обсуждения круглого стола, который прошел в здании регионального правительства

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Расширение мер социальной поддержки для различных категорий граждан стало главной темой обсуждения круглого стола. К разговору были приглашены общественники, ветераны, профсоюзные лидеры.

На социальную поддержку малообеспеченных граждан отныне будет направляться значительно больше бюджетных средств. Напомним, на минувшей неделе губернской думой уже был принят документ предусматривающий увеличение средств на оказание помощи семьям, где доход на человека сейчас составляет ниже установленного прожиточного минимума. С 1 марта размер пособий для них будет увеличен более чем в три раза. Ранее сумма поддержки составляла всего 150 рублей в месяц на человека. Теперь же её доведут до пятисот рублей.

Ещё одна категория - многодетные семьи - им с этого года компенсируется не тридцать процентов расходов на коммунальные услуги, а пятьдесят. Кроме того в Самарской области сохранены пособия семьям, где родился третий и последующий ребенок, в то время, как в ряде областей и республик эту выплату совсем отменили.

А в ряде регионов от этой выплаты отказались. Помощь получат именно те, кто в ней больше всего нуждается. Именно для этого в социальной сфере сейчас определяющим становится адресный, индивидуальный подход к каждой семье и каждому человеку, оказавшемуся в непростой жизненной ситуации. Такой принцип является наиболее справедливым, отметили представители общественных и ветеранских организаций, принимавшие участие в круглом столе.

Общественники внесли ряд предложений по улучшению работы социальных службы региона. Отметим, что областное правительство готовит новый пакет мер социальной поддержки и других нуждающихся категорий граждан - в частности, молодых родителей решившихся завести первого ребенка.

С марта начнет действовать целый комплекс мер по поддержке приемных и опекунских семей. Сироты получат единовременное пособие к окончанию школы - 5 тысяч рублей. Кроме того, рассматриваются предложения по предоставлению дополнительной компенсации на школьное питание и проезд детей в многодетных семьях.