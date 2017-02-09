В Самарской области подготовлено предложение по оказанию материальной помощи женщинам до 25 лет, решившим стать мамами

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Немалая часть заседания областного правительства была так же посвящена социальным выплатам - тем, которые еще только планируется ввести. А в целом, речь шла о реализации президентского и губернаторского посланий.

11 разделов, 179 мероприятий. И по каждому направлению определены ответственные лица и сроки. В первую очередь речь идет о поддержке стратегически важных предприятий автомобильной, аэрокосмической, нефтяной отрасли. И сейчас уже начали расти объемы производства.

В Автограде, например, будет создаваться национальный инжиниринговый центр «Четвертое рождение Тольятти», стоит задача привлечения инвесторов на территорию опережающего развития и подготовка к юбилею ВАЗа.

Глава региона поставил задачу продолжить масштабную реконструкции дорог. Должно начаться возведение нового моста через Сок, эстакад и сьездов на Фрунзенском переходе.

Следующее направление - строительство социальных объектов. В том числе, нового здания для центра одаренных детей, школ и детсадов, двух поликлиник в Тольятти, одной в Сызрани. Помимо капитального ремонта, в больницу имени Пирогова будет поставлено высокотехнологичное оборудование.

Новый спорткомплекс должен открыться в Похвистневском районе, продолжат строить ФОКи в Самаре, Автограде, Чапаевске.

В регионе сейчас растет рождаемость. Но за счет вторых и третьих детей. Поэтому подготовлено предложение по оказанию материальной помощи женщинам до 25 лет, решивших стать мамами.

Переход на адресную социальную поддержку и экономия бюджета - тоже приоритетные задачи. И в первую очередь это касается сокращения расходов на государственное и муниципальное управление.