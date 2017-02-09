На двух трассах - М5 и Самара-Саратов - начали свою работу мобильные пункты обогрева, организованные региональным управлением МЧС

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Выпить горячего чая, перекусить, а главное - согреться, теперь могут водители, вынужденные отправляться в дорогу в морозную погоду. На двух трассах - М5 и Самара-Саратов работают мобильные пункты, организованные региональным управлением МЧС. В экстренных ситуациях техника, базирующая там, может отправиться на выручку.

В 20-ти градусный мороз цветы - даже искусственные - особенно радуют глаз... А ещё больше - сладкий горячий чай, по мнению врачей, он согревает быстрее. Алкоголь в такую экстримальную погоду лучше исключить совсем, теряется чувствительность, а чтобы восстановить силы лучше поесть горячего, что с удовольствием и сделали напарники - Владимир и Дмитрий по дороге из Чапаевска.

Первый пункт находится на 30 километре трассы Самара-Саратов, второй на 974 километре на М-5, здесь собственная полевая кухня, есть техника, которая может оперативно выехать к терпящему бедствие водителю, а также постоянная связь со спасателями.

Первоначальные навыки может освоить каждый - необходимо как можно скорее закрыть лицо и руки, постоянно двигаться, не стесняйтесь даже приплясывать на месте.

Санинструктор-спасатель работает в паре с психологом. Иногда застрявший на заснеженной трассе нуждается в простой моральной поддержке. В ночь на субботу диспетчер почти всю ночь успокаивала женщину, которая ждала подмогу на трассе в Ставропольском районе.

Лучше перестраховаться. Экстремальные холода - до - 29 местами задержаться минимум до выходных.